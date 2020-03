Coronavirus in Veneto: 913 positivi, 26 morti e 53 dimessi

Nuovo bollettino della regione Veneto aggiornato a questa mattina, 10 marzo. I casi positivi di Coronavirus sono saliti a 856, (+ 85 rispetto a ieri). Di questi 204 sono ricoverati, 67 dei in terapia intensiva. 47 le persone dimesse, 26 i decessi (+ 5 rispetto a ieri), 4 dei quali all’ospedale di Treviso e uno all’ospedale di Castelfranco Veneto (Tv).

+++ AGGIORNAMENTO ORE 19.00 +++

Bollettino della regione Veneto aggiornato alle ore 19. In Veneto i casi di coronavirus sono saliti oggi pomeriggio a 913, (57 in più rispetto alla rilevazione di questa mattina). I pazienti ricoverati sono 233, 69 dei quali in terapia intensiva, 53 i dimessi, 26 i deceduti. Padova rimane al primo posto con 241 casi seguita da Venezia con 160 e da Treviso con 158.

Fonte: Adnkronos

(ph: Facebook Ulss 2 Marca Trevigiana)