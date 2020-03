Treviso: parchi chiusi per «evitare assembramenti»

«Si comunica che, da domani e fino al 3 aprile, nel rispetto delle norme contenute nei Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’8 e 9 marzo, i parchi cittadini di Treviso resteranno chiusi».

«Si tratta una decisione necessaria per prevenire ed evitare situazioni di assembramento e per lanciare il messaggio di restare a casa e limitare gli spostamenti a comprovate esigenze di lavoro, necessità e salute», spiega il sindaco Mario Conte. «Le norme in vigore ci chiedono di cambiare le nostre abitudini e di fare qualche rinuncia ma dobbiamo rispettarle per uscire presto da questa situazione di emergenza».

(Ph Dacanalr)