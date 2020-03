Zaia ora è draconiano: «Possibile la chiusura totale»

«Piuttosto che protrarre un’agonia che dura mesi, credo sia meglio arrivare a una chiusura totale, così da bloccare definitivamente il contagio. E’ una linea di pensiero che sta girando e penso che se ne parlerà anche oggi, perchè è fondamentale isolare il virus, e più rallentiamo la velocità di contagio e più respiro diamo alle nostre strutture sanitarie». Lo ha detto il presidente del Veneto, Luca Zaia oggi nel corso della conferenza stampa alla Protezione Civile a Marghera che plaude comunque alla scelta annunciata ieri da Conte: «E’ in linea con le nostre aspettative: una norma uguale da Nord a Sud, perché il virus non conosce confini degli stati, figurarsi quelli tra regione e regione o tra provincia e provincia».

Nel decreto c’è un altro punto che Zaia aveva chiesto: «Dare la possibilità di far lavorare tutti i sanitari che hanno avuto contatti con persone positive ma hanno un tampone negativo e sono asintomatici. Per noi in Veneto significa oltre 617 dipendenti del mondo della sanità dei quali almeno 100 medici oggi in isolamento nonostante il tampone negativo. E’ un bel segnale. Stiamo predisponendo un protocollo da inviare alle Ulss in modo che i dipendenti siano tutelati quotidianamente con tampone e misurazione della febbre per riportare in pista linfa vitale per i nostri ospedali. E questo vale anche per i medici di base». Il presidente del Veneto, inoltre, spiega che il nuovo decreto «dà la possibilità di attivare assunzioni straordinarie rispetto a tutte alle professioni mediche. Quindi non è più un problema quello dei medici laureati e abilitati. Stiamo predisponendo tutta una serie di bandi. Dal medico pensionato ai laureati abilitati in su tutti sono candidati ideali. Ovvio, che questo avrà un peso nel bilancio della sanità, che significa un esercito di lavoratori che peseranno su bilancio. E’ un bilancio sano che da 10 anni chiude in attivo, ma si sappia che questa non è una sopravvenienza, è un cataclisma sulla sanità del Veneto».

Zaia conclude parlando del problema mascherine: «I cittadini ci chiedono delle mascherine e ci chiedono dove trovarle; ma proprio non ce ne sono. Il mondo intero sta galoppando verso l’ultimo scatolone di dispositivi. Ci è capitato di trovare aziende che chiedevano il pagamento anticipato prima della spedizione di materiali inesistenti, vere e proprie truffe, e competitor internazionali che riescono ad intervenire su prodotti destinati alle nostre comunità. Oggi avere una mascherina è avere un tesoro».

(ph: Facebook Luca Zaia)