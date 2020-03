iosuonodacasa, rockstar live sui social: oggi Pelù, Modà e Nek

Pioggia di mini live musicali in diretta streaming per fare compagnia a chi è chiuso in casa. Oltre ad

iniziative autonome come quelle di Tiziano Ferro, Vasco Brondi e Francesco Gabbani, ha preso forma una vera e propria stagione di piccoli concerti online per accompagnare il pubblico in queste settimane di ‘quarantena’ per il coronavirus.

Grazie all’iniziativa #iosuonodacasa, nata dalla collaborazione tra Rockol, All Music Italia e Friends and Partners e rilanciata sui social da diverse realtà del settore sono già diversi gli artisti ‘in cartellone’ su Facebook e Instagram. Dopo Paola Turci e Alberto Urso, che si sono esibiti da casa propria ieri, oggi è la volta di Piero Pelù, dei Modà e di Nek. Domani saranno invece Gianna Nannini (alle 16) e Gigi D’Alessio (alle 18) ad andare in scena dalle proprie abitazioni. Venerdì poi suoneranno Enrico Nigiotti (alle 18) e Marco Masini (alle 21). Il calendario è in continuo aggiornamento.