Zaia: «Se non rispettiamo regole 2 milioni di veneti contagiati entro aprile»

«Se si continua così il 15 marzo tocchiamo il picco nelle terapie intensive, e se continuiamo a non rispettare le regole entro 15 aprile avremo 2 milioni di veneti contagiati». Lo ha detto il presidente della Regione, Luca Zaia che aggiunge: «I veneti devono stare a casa, questa è l’unica terapia. E dobbiamo chiamare tutti alla responsabilità, e non andare nei fine settimana al mare, a fare passeggiate, non andare nelle piazze o in nessun posto che non sia il lavoro o a fare la spesa».

«Adotteremo delle ulteriori misure sanitarie – ha anticipato -. Abbiamo avuto una lunga video conferenza con il governo e ne avremo un’altra alle 15. Adotteremo altre misure sanitarie per fare in modo di essere ancora più incisivi e invasivi ma guardiamoci negli occhi: se i veneti non seguiranno le indicazioni, e resteranno a casa, svuoteremo gli ospedali dei pazienti normali per riempirli di infetti da Coronavirus. Già 29 persone hanno perso la vita e ieri sera è morto il secondo contagiato di Vo. Oggi la partita è nelle mani dei veneti. Voglio vedere le strade vuote, le luci dei locali spente, le spiagge svuotate, le piazze deserte. Al di là della legge: il mio appello ai veneti è non andate alle cene degli amici, non fate ritrovi familiari, non uscite. Ogni nucleo familiare deve restare isolato a casa sua».