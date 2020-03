La testimonianza di un medico: «Oggi ho intubato un 23enne, siamo allo stremo»

Intervista in diretta durante l’edizione del Tg1 alla dottoressa Francesca Mangiatordi, medico dell’ospedale di Cremona e autrice dello scatto dell’infermiera che risposa sulla scrivania dopo i turni massacrati ai quali sono costretti gli operatori sanitari in queste settimane di allarme coronavirus. «Abbiamo notato che l’età si è abbassata. Vediamo diverse polmoniti in soggetti giovani. Mi ha provato molto oggi intubare un ragazzo di 23 anni. Siamo in una situazione di maxi emergenza ed estrema necessità. Quindi aiutateci, restate in casa, cercate di proteggervi e di evitare di diffondere ulteriormente il virus perché altrimenti la situazione arriverà al collasso».

Dopo aver ascoltato queste parole la voce del giornalista Francesco Giorgino si spezza dalla commozione. «Scusate ma sono un po’ emozionato e commosso per questa testimonianza».