Coronavirus: Gemelli, raccolta fondi per Columbus Covid-2 Hospital di Roma

Roma, 11 mar. (Adnkronos Salute) – Al via una raccolta fondi per il Columbus Covid-2 Hospital. La Regione Lazio ha disposto la trasformazione del Presidio Columbus in Covid Hospital regionale per supportare l’hub regionale – ospedale Spallanzani nel fronteggiare l’emergenza sanitaria in atto. Nelle prossime tre settimane, la Fondazione policlinico Gemelli di Roma, cui fa capo il presidio Columbus, riadatterà la struttura per affrontare al meglio la sfida. I lavori sono già iniziati. Il nuovo Columbus Covid-2 Hospital sarà dedicato ai pazienti con Covid-19, arrivando a mettere a disposizione 59 posti letto di terapia intensiva e 80 posti letto singoli.

La complessità da superare non è soltanto sanitaria. Il costo di un singolo posto letto di terapia intensiva è, in termini di investimenti incrementali di attrezzature e strutture sanitarie, di circa 70 mila euro (escludendo l’impiantistica strutturale a supporto). La compagine clinica e assistenziale nonché tecnica e amministrativa richiede poi volumi significativi di presidi di protezione individuale quali mascherine chirurgiche, mascherine filtranti Ffp2 e Ffp3, tute Tyvek, occhiali di sicurezza e sistemi di ventilazione. Ovviamente un tale tempestivo e consistente incremento di posti letto dedicati richiede anche un potenziamento di personale qualificato, in particolare medici con competenze di tipo infettivologico, pneumologico e di terapia intensiva.

La Fondazione Policlinico universitario Agostino Gemelli Irccs ha quindi lanciato una campagna di raccolta fondi: ‘Emergenza Coronavirus’ per supportare medici e personale sanitario, dotandoli delle attrezzature necessarie a fronteggiare in sicurezza il Covid-19.

Le donazioni possono essere eseguite in varie modalità. Donazione su conto corrente bancario, causale Covid-19, intestato a Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli Irccs. UniCredit – Iban: IT 59 Z 02008 05314000102940493.

Donazione su conto corrente postale, causale Covid-19, intestato a Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli Irccs, Poste Italiane Iban: IT 37 E 07601 03200001032013003.

Per la prima volta il Gemelli ha anche pensato di ricorrere a una piattaforma pubblica di raccolta fondi e la campagna, che ha l’obiettivo di raccogliere 2 milioni di euro, può essere raggiunta a questo indirizzohttps://www.gofundme.com/f/sosteniamo-il-columbus-covid2-hospital. Per ottenere maggiori informazioni si può scrivere all’indirizzo *protected email* .