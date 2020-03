Coronavirus: Guidotti (Cnr), ‘attenti a uso mascherina, va gestita’

Roma, 11 mar. (Adnkronos Salute) – Se nell’emergenza coronavirus “è importante usare la mascherina” per proteggersi quando si è in situazioni a rischio, “bisogna però fare molta attenzione a gestire bene questi dispositivi”. A metterlo in grande evidenza, intervistato dall’Adnkronos, è il chimico del Cnr, Matteo Guidotti dello Scitec Cnr. “Le mascherine nascono come dispositivi ‘usa e getta’ ma in questa circostanza è complesso consumarne troppe, ciò che va fatto è non introdurla in casa quando si rientra dall’esterno, maneggiarla con prudenza, non poggiarla su tavoli o superfici” sottolinea il chimico dell’Istituto di scienze e tecnologie chimiche Scitec-Cnr di Milano.

“All’esterno della mascherina -spiega Guidotti- sono infatti ‘filtrati’, trattenuti i patogeni che non andrebbero ovviamente portati nell’abitazione o negli uffici. Andrebbero quindi lasciate all’esterno, come le scarpe”.