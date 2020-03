Hotel in ginocchio, in Veneto chiusure tra il 75 e il 100%

«Abbiamo ultimato la triste conta degli alberghi che alla data di oggi, mercoledì 11 marzo, hanno già chiuso nel Veneto. I dati sono desolanti, come previsto». A tracciare il quadro degli effetti dell’emergenza coronavirus sulle strutture ricettive è Marco Michielli, presidente regionale di Federalberghi che parla di chiusure che vanno dal 75% con punte del 100% in alcune località. «I pochi esercizi ancora aperti stanno valutando di chiudere. Al momento, stiamo considerando la possibilità di garantire il minimo di servizi in ogni territorio per coloro che avessero necessità di essere ospitati».

I numeri nel dettaglio

Cortina, chiusure al 95% e molto probabilmente nei prossimi giorni chiuderanno anche gli ultimi rimasti aperti. Belluno: chiusure al 90% (quasi sicuramente tutti chiusi nelle zone turistiche. Alcune strutture aperte nella Valbelluna per turismo business: medici, etc.). Bibione: Chiusure al 100% (forse aperto 1 hotel un po’ fuori Bibione perché ha operai dentro). Jesolo: chiusure al 98% Molto probabilmente chiuderanno anche il residuo 2%. Padova chiusure: 75% circa. Nei prossimi giorni sicuramente ne chiuderanno altri. Sottomarina chiusure: quasi 100%. Su un totale di 51 hotel, 46 chiusi e 5 stanno per chiudere Venezia chiusure quasi 100%; Caorle Portogruaro: gli stagionali stanno posticipando l’apertura. Treviso: chiusure: 70%; Abano chiusura: quasi 100% (su 98 strutture ad oggi 3 aperte); Verona chiusure ad oggi: oltre 60%-70%. Nei prossimi giorni sicuramente ne chiuderanno altri. Vicenza chiusure: 75%; Garda chiusure: quasi 100%, solo 3 alberghi ancora aperti ma presto chiuderanno anche questi.