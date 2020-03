Coronavirus, Oms: «E’ pandemia»

Il direttore generale dell’Organizzazione mondiale della sanità (Oms), Tedros Adhanom Ghebreyesus, in conferenza stampa a Ginevra ha annunciato: «L’Oms ha valutato che Covid-19 può essere caratterizzata come una pandemia».

«Siamo grati per le misure adottate in Iran, Italia e Corea del Sud per rallentare il virus e controllare l’epidemia di Covid-19. Sappiamo che queste misure stanno mettendo a dura prova le società e le economie, proprio come hanno fatto in Cina», ha concluso Ghebreyesus.

Fonte: Adnkronos

(ph: Flickr ITU Pictures)