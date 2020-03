Ue zona rossa? No da Bruxelles: «Difesa salute è affare degli Stati»

«Ai sensi dei trattati, le misure in campo sanitario sono competenza nazionale». Queste le parole del portavoce capo della Commissione Europea Eric Mamer durante il briefing con la stampa a Bruxelles che arrivano dopo l’idea avanzata da alcuni politici italiani, tra i quali Matteo Salvini, di istituire una “zona rossa” in tutta l’Ue per ostacolare la diffusione del coronavirus.

«Ci sarà d’ora in poi – continua – una riunione quotidiana dei ministri della Salute e dell’Interno per scambiarsi informazioni e coordinarsi, per quanto riguarda le misure adottate. Questo sarà certamente un mezzo efficace e potente per vedere quali sono le migliori strategie per rispondere alla crisi e non adottare semplicemente misure individuali. Lavoriamo nel quadro delle prerogative dell’Ue e degli Stati membri, tentando di fare in modo che questo porti nella giusta direzione», conclude.

Fonte: Adnkronos

(ph: shutterstock)