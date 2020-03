Ue cerchiobottista, Von Der Leyen: «Siamo tutti italiani, non siete soli»

Un colpo al cerchio e uno alla botte: nell’arco di una sola giornata l’Unione Europea, tramite la presidenza della commissione, prima mette in chiaro che «la difesa della salute è affare degli Stati» e dopo qualche ora la sua titolare Ursula Von Der Leyen usa Twitter per lanciare un messaggio di solidarietà all’Italia: «Cari italiani, in questo momento difficile, voglio dirvi che non siete soli. L’Italia è parte dell’Europa, e l’Europa soffre con l’Italia. In Ue siamo tutti italiani».

Von Der Leyen ha assicurato che l’esecutivo di Bruxelles darà «alcuni miliardi di euro per aiutare le piccole e medie imprese, il settore sanitario e la popolazione».