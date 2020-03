Coronavirus, governo stanzia 25 miliardi

Annuncio del presidente del consiglio Giuseppe Conte e del ministro dell’economia Roberto Gualtieri: lo stanziamento del governo per l’emergenza coronavirus sale a 25 miliardi di euro.

«Abbiamo stanziato una somma straordinaria – ha detto Conte -. Da non utilizzare subito, ma sicuramente da poter utilizzare per far fronte a tutte le difficoltà di quest’emergenza. Sono lieto del clima che si sta definendo a livello europeo, abbiamo concordato sulla necessità di condividere informazioni e di cooperare per rendere i rispettivi sistemi sanitari nazionali ancora più efficienti».

«Tecnicamente – ha aggiunto Gualtieri – è una autorizzazione del Parlamento a stanziare fino a 20 miliardi di indebitamento, il livello del deficit dipenderà da quanto effettivamente sarà impiegato. La prima misura, il decreto economico che verrà varato venerdì, conterrà circa la metà di queste risorse. Il resto sarà una riserva per futuri interventi da attuare in un quadro europeo. Inoltre, ci sono le risorse europee che potranno sostenere parte di questo sforzo, così da alleggerire l’impatto sul bilancio dello Stato che è comunque in grado di sostenere questo sforzo».