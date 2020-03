Emergenza Coronavirus, come aiutare l’ospedale di Treviso

Dopo la raccolta fondi per la terapia intensiva dell’ospedale di Padova, è iniziata una campagna anche per dare aiuti al nosocomio di Treviso. Due in particolare le iniziative segnalate da Coalizione Civica di Treviso.

E’ possibile inviare il proprio contributo al conto corrente con IBAN IT47V0306909606100000160572 intestato all’Associazione “Per mio figlio” Onlus con causale Emergenza Coronavirus.

La seconda è quella avviata da Aperyshow Charity Event a favore del reparto di terapia intensiva dell’ospedale di Treviso. E’ possibile aderire cliccando qui.