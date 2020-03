Lendinara (Ro), frati positivi al Coronavirus: appello ai fedeli

Il convento dei frati cappuccini di Lendinara (Rovigo), dove sono stati trovati positivi al coronavirus due frati di 40 e 75 anni, e dove tutti i confratelli sono in quarantena, ha lanciato un appello per evitare la diffusione del contagio ha chiesto ai fedeli che sono andati a confessarsi sabato scorso di contattare il Sisp (Servizio igiene e sanità pubblica) al numero 0425-394738.

Secondo quanto dichiarato dagli stessi frati si tratterebbe di una decina di fedeli residenti nel comune polesano, in gran parte anziani. E anche ai fedeli che non si erano confessati ma si erano recati in chiesa a pregare domenica è stato chiesto di presentarsi all’Usl, anche in mancanza di sintomi.

Ai primi due casi positivi se ne sarebbero poi aggiunti altri due ma solo uno dei quattro positivi, quello di 40 anni, è ricoverato ora in ospedale a Rovigo nel reparto di malattie infettive mentre gli altri tre sono tutti asintomatici e sono in isolamento fiduciario all’interno del convento.

Fonte: Adnkronos

(ph: Wikipedia/Threecharlie )