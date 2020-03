Carta da forno, due elastici e una pinzatrice: sono questi gli “ingredienti” per confezionarsi la propria mascherina a casa. L’ha spiegato il professor Garbagnati a Stasera Italia sottolineando l’importanza di indossare dispositivi di protezione.

Ma perchè la carta da forno?«E’ idrorepellente e permeabile, si avvicina di molto al materiale delle mascherine in commercio». Una soluzione semplice, economica e soprattutto utile visto che in questo momento è molto difficile reperirne in commercio.