«Non mi frega niente del virus». Pioggia di insulti su Victoria Tei

Questa volta non è bastato lo scatto discinto per far arrivare like e cuoricini. I follower di Victoria Tei non hanno gradito il suo “me ne frego” sull’epidemia e l’hanno coperta di insulti di ogni genere.

«A me non frega niente del nuovo coronavirus. Io continuerò a uscire e a divertirmi. Quando a causa di questo virus si ammalerà gravemente o morirà una persona giovane, tra i 20 e i 30 o 40 anni, in salute, allora inizierò a preoccuparmi. Fino a quel momento non me ne fregherà nulla». E’ questo il post su Instagram incriminato, poi tolto ma ormai diventato virale: l’influencer della Marca è stata stigmatizzata dal popolo dei social e a nulla sono servite le sue scuse.

Forse nell’occasione qualcuno l’avrà informata che tra i ricoverati in terapia intensiva per il Covid-19 ci sono anche alcuni 20enni.