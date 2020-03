«Chiudere tutto ha senso per Lombardia, non per Italia»

“La richiesta di chiudere tutto ha senso per la Lombardia ma non per tutta l’Italia“.

Lo ha detto Walter Ricciardi, consigliere Oms e consulente del ministro della Salute per il coronavirus, ospite della trasmissione radiofonica ‘Circo Massimo’. “La richiesta della Lombardia ha senso: la Lombardia è per l’Italia quello che Wuhan era per l’Hubei”, ha aggiunto. Alla domanda se la popolazione ha capito l’entità della minaccia che stiamo vivendo, Ricciardi ha risposto che “l’impressione è che la popolazione abbia capito la situazione“.

