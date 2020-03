Benessere Italia e Chiesi Farmaceutici uniti contro il Coronavirus

Roma, 12 mar. (Adnkronos) – La cabina di regia “Benessere Italia”, istituita dal presidente del Consiglio dei ministri al fine di promuovere politiche del benessere e della qualità della vita dei cittadini, e la Chiesi Farmaceutici S.p.A., azienda farmaceutica Italiana, uniti per contribuire al contenimento del Coronavirus. Infatti, grazie a questa collaborazione sono state messe a disposizione da parte della Chiesi Farmaceutici, a titolo gratuito, 50 mila flaconi gel disinfettante da 100ml che arriveranno nella Capitale nelle prossime settimane per essere smistati.

“Un gesto di grande solidarietà e sensibilità da parte di un soggetto del mondo produttivo”, dichiara il presidente della Cabina di regia, Filomena Maggino. “Abbiamo riflettuto molto su chi indirizzare questi prodotti, riteniamo che i lavoratori del settore dei trasporti pubblici e privati meritino di beneficiare di tali oggetti per la sensibilità che hanno dimostrato nel consentire all’Italia di non fermarsi – aggiunge – Abbiamo a cuore il benessere dei cittadini e dei lavoratori Italiani” conclude. Nei prossimi giorni verranno comunicati i nomi delle aziende interessate.