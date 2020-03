In Italia superati i 1000 morti, guariti a quota 1200

Durante la conferenza stampa di poco fa il capo della protezione civile Angelo Borrelli ha aggiornato il bollettino dell’emergenza Coronavirus. In Italia c’è stato un incremento di 2249 nuovi casi che porta il totale dei positivi a 12.839. I decessi in data odierna sono stati 189 per un totale di 1016. Sono 1.153 le persone ricoverate in terapia internvista (125 in più rispetto a ieri), 6.650 sono ricoverati con sintomi e 5.036 sono in isolamento domiciliare. I guariti oggi sono stati 213, il totale sale a 1.258.

Fonte: Adnkronos

(ph: imagoeconomica)