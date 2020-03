Lega: «Entro domenica oltre 1000 morti. Chiudere tutto e Ue zona rossa»

“Chiudere tutto e tutta la UE zona protetta, se no non serve a niente. Non voglio essere un uccello del malaugurio ma segnatevelo: entro la fine di questa settimana sarà superata in Italia quota 1000 morti. Stiamo parlando di una tragedia“.

Così Matteo Salvini, in diretta Facebook, il giorno dopo l’emendazione dell’ultimo decreto sull’emergenza coronavirus.

“Quello che diciamo, non lo diciamo per voti, quello che mi interessa, in questo momento, non sono i voti, le elezioni comunali, i sondaggi, perché se uno dovesse ragionare in questi termini, allora direbbe solo ‘no, no, no’, io sono all’opposizione. Sono il primo partito italiano, governo le regioni e lascio che gli altri sbaglino, e faccio finta di niente, così prendo più voti”.

“Siamo di fronte a un bollettino di guerra, non ci possono essere mezze misure – conclude il leader della Lega – Vi do i dati, in Lombardia siamo a 8700 positivi al virus, e mancano i dati di oggi, 3880 ricoverati in ospedale, più di 600 ricoverati in terapia intensiva”. “Stanno provando ad attrezzare i

padiglioni della fiera, ma quando hai oltre 600 persone in terapia intensiva, allora vuol dire che sei sull’orlo del baratro“. “Se non bastano questi numeri – aggiunge Salvini – per fare capire che

bisogna fare in fretta, tanto e subito, allora…”.

Sul decreto è intervenuto anche il governatore lombardo Attilio Fontana, leghista: “Sicuramente dovrà essere riesaminato e riguardato. Ci sono alcune cose che vanno corrette. Il documento ha bisogno di alcuni chiarimenti e di alcuni approfondimenti”. “L’evoluzione della situazione epidemiologica continua. Dobbiamo tenere sempre di più strette le maglie dei contagi e dobbiamo fare in modo che i nostri cittadini si attengano sempre più rigorosamente alle normative che abbiamo imposto”.