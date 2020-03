Contro il Coronavirus, Pornhub Premium gratis per gli italiani

In questi giorni di isolamento forzato a causa dell’emergenza Coronavirus il portale a luci rosse Pornhub ha deciso di mettere a disposizione gratuitamente per tutto il mese di marzo la versione premium del suo sito a tutti gli italiani. Per attivare il periodo di utilizzo gratuito occorre essere registrati al sito: l’operazione non richiede di inserire dati personali come nome e cognome, né tantomeno ha bisogno di un numero di carta di credito per essere autenticata.

E non è tutto: Pornhub ha anche annunciato di voler donare una percentuale dei proventi del mese di marzo della piattaforma Modelhub per aiutare il nostro Paese.

