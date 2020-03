Trump: «Dall’Europa entrano solo gli americani (previo test)»

Donald Trump blinda gli Stati Uniti per difendersi dal coronavirus. Il presidente americano ha annunciato in nottata la sospensione di tutti i viaggi transatlantici di provenienza dall’Europa per trenta giorni a partire dalla mezzanotte di domani.

L’unica eccezione riguarderà i cittadini americani, previo controllo medico. Durante il suo discorso, il presidente non ha specificato quali paesi sono inclusi nella misura ma successivamente la Casa Bianca su Twitter ha precisato che le restrizioni si applicano “agli stranieri che siano stati negli ultimi 14 giorni nei 26 paesi che hanno tra loro accordi sulle frontiere aperte”, alludendo allo spazio Schengen.