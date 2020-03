Vicenza: parchi chiusi, Campo Marzo solo in transito

Il sindaco Francesco Rucco ha firmato l’ordinanza contingibile e urgente, per mitigare il rischio di diffusione Coronavirus Codiv-19, che prevede il divieto di accesso nei parchi pubblici recintati e lo stazionamento nelle aree verdi pubbliche da oggi fino al 3 aprile.

Pertanto rimarranno chiusi i parchi del centro storico: Parco Querini, Giardino Salvi mentre a Campo Marzo non si potrà stazionare ma sarà sempre possibile l’attraversamento. Chiuso anche il giardino dell’abside di San Lorenzo. Rimarranno chiusi, a Monte Berico, anche il parco di villa Guiccioli e il parco della colonia Bedin Aldighieri. La chiusura è prevista anche per i parchi dei quartieri.

Sarà vietato, infine, sostare in tutte le aree verdi presenti nel territorio comunale.

Parchi chiusi nelle città del Veneto

(Ph Shutterstock)