Hanno lasciato Vicenza per andare in vacanza nella loro seconda casa a Montalcino (Siena). E’ quanto emerso dai controlli dei militari che hanno fermato i due coniugi 70enni mentre passeggiavano nel centro storico del paese dove si produce il celebre vino Brunello. Quando gli agenti hanno chiesto perchè si trovassero lì, la coppia non ha saputo giustificare la propria presenza e sono stati denunciati.

Fonte: Adnkronos

(ph: shutterstock)