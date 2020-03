«Multiutility: Agsm nega i documenti che Aim ha rilasciato da un mese»

«Malgrado la famosa mozione della capogruppo leghista Grassi, che vincola l’intera amministrazione a tenere aggiornato il consiglio comunale su qualsiasi sviluppo nelle strategie industriali di Agsm, i vertici della multiutility scaligera continuano a negare l’accesso agli atti sulle manifestazioni di interesse arrivare da ben 4 multiutility del Nord Italia che aspirerebbero ad entrare in partnership con Verona e Vicenza, precisamente: A2A, Alperia, Ascopiave, Dolomiti Energia». Federico Benini, capogruppo del Partito Democratico in consiglio comunale a Verona, torna sulla questione delle multiutility.

«L’aspetto curioso è che Aim Vicenza, controparte di Agsm nella fusione e dunque anche nella ricerca del partner industriale, agli inizi di febbraio ha rilasciato tutti questi documenti ai consiglieri comunali di Vicenza che ne avevano fatto regolare richiesta – prosegue Benini – Dunque, altro che trasparenza, se fosse per Agsm i consiglieri veronesi non saprebbero neanche dell’esistenza di tali manifestazioni di interesse!».

Benini mette in dubbio la bontà della scelta del sindaco Federico Sboarina, cioè di avvalersi della “infungibilità” per non fare gara pubblica. «Alla richiesta di accesso agli atti prodotta a gennaio, Agsm ha risposto soltanto il 9 marzo 2020 affermando che “il contenuto del percorso di negoziazione per l’operazione di aggregazione e la scelta del partner industriale è coperto da impegno alla riservatezza”. Ma si tratta ormai di un segreto di Pulcinella – conclude il capogruppo – ribadiamo che sulla scelta del partner industriale è necessario attivare una procedura di trasparenza tesa a rendere pubblici e dunque confrontali i criteri di scelta e di valutazione».