«Sanità veneta, dal 2002 diminuiti del 60% posti letto in terapia intensiva»

«In questi giorni in cui il sistema sanitario pubblico in Veneto è messo a dura prova vogliamo esprimere in primo luogo la nostra solidarietà a medici e infermieri quotidianamente in trincea contro l’epidemia da Coronavirus. Altrettanta solidarietà a tutte le istituzioni pubbliche coinvolte in questa battaglia, a chi ci lavora e a chi ne ha la guida politica, a livello nazionale, regionale, comunale». Inizia così la nota di Coalizione Civica per Treviso che precisa: «Non possiamo non ribadire le nostre posizioni sulla gestione della sanità pubblica in Veneto. Saremmo ipocriti se non accompagnassimo a un rigoroso atteggiamento di responsabilità civica l’altrettanto trasparente battaglia politica per la sanità pubblica, battaglia che conduciamo da tempo».

(ph: shutterstock)