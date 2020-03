Venezia, ecocentri pieni di gente: Veritas li chiude

A partire da domani, venerdì 13 marzo, e fino a domenica 4 aprile 2020 compresa, saranno chiusi tutti gli Ecocentri ed Ecomobili di Veritas. Lo comunica la stessa azienda con una nota dove spiega che la misura si è resa necessaria «a causa dell’eccessivo afflusso di persone nelle strutture, registrato in questi giorni, nonostante la prescrizione di uscire solo per motivi di lavoro, salute, necessità o spese alimentari. Il massiccio afflusso, infatti, non garantisce il rispetto della distanza di sicurezza tra i cittadini e gli operatori di Ecocentri ed Ecomobili, né permette di contingentare gli accessi, come previsto dal decreto».

«Oggi più che mai, considerata la situazione di emergenza sanitaria, Veritas fa appello al senso civico di tutti e invita i cittadini a non abbandonare in strada o intorno ai cassonetti rifiuti e oggetti ingombranti. E’ inoltre tassativamente vietato scaricare rifiuti e ingombranti davanti all’ingresso degli Ecocentri che, anche se chiusi, rimangono comunque videosorvegliati», conclude.