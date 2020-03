Mezzi militari in fila nel Veronese, panico sui social. Ma è solo un’esercitazione

Sono diventate virali sui vari gruppi Facebook gli scatti fatti questa mattina a Veronella dove si vede una fila di mezzi militari in transito per le strade del paese. Subito è scoppiato il panico ma il sindaco Loris Rossi ha chiarito che si trattava di un’attività programmata, un’esercitazione di routine. In molti hanno criticato la mancanza di informazioni che ha contribuito a rendere il clima già provato di questi giorni ancora più teso