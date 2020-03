Iorestoacasa, ‘ndranghestista latitante arrestato “grazie” al Coronavirus

Antonio Codì, ndranghestista di 42 anni, è stato arrestato ieri sera grazie, si può dire, al contagio da Coronavirus e alle misure restrittive che impongono di uscire di casa solo per fare la spesa. L’uomo si trovava a Bruzzano Zeffirio.I militari delle Compagnie di Bianco e Locri, dei Carabinieri dello squadrone eliportato ”Cacciatori d’Aspromonte” hanno approfittato delle misure restrittive per bloccare anche il figlio del boss, che stava provando a scappare dal retro.

Si tratta di un durissimo colpo alla storica cosca locrese dei “Cord”‘, che fa il paio con l’operazione del 2019, dove furono contestati, a vario titolo, i reati di associazione di tipo mafioso, estorsione, danneggiamento seguito da incendio, illecita concorrenza con minaccia o violenza, trasferimento fraudolento di valori, detenzione e porto in luogo pubblico di armi, con l’aggravante di aver agito per favorire gli interessi della ‘ndrangheta.

A carico di Cesare Antonio Cordì è stato emesso un provvedimento di custodia carceraria poiché indagato per trasferimento fraudolento di valori, aggravato perché commesso al fine di agevolare l’associazione mafiosa, in quanto, al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali, attribuiva fittiziamente alla moglie Teresa Giorgi la titolarità formale dell’esercizio commerciale ”Dolcemente di Giorgi Teresa” ad Ardore. Sono in corso le indagini per ricostruire la rete di persone che ha favorito la latitanza del 42enne esponente di spicco della ‘ndrangheta di Locri.

(Fonte: Adnkronos)