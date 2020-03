Diario del coprifuoco/4: Nostra Signora della Speculazione

Giorno 4. Straccio il contratto. Avete presente, il contratto sociale? Quello che lega me, voi, ciascuno di noi allo Stato? Beh, se lo Stato non dovesse garantire più il lavoro da cui dipende la mia sopravvivenza, se dovesse dimostrarsi incapace di difendere l’interesse dei miei concittadini, se non riuscisse ad adempiere alla sua missione – che è difendere il bene di chi lo popola – allora mi sentirei autorizzato a rescindere il patto di reciproca utilità. Non era questa, del resto, la storia raccontata dai liberali convertiti alla democrazia? Non è che questo che dice la Costituzione, che prevede come diritto una “esistenza libera e dignitosa” per tutti? E non dovremmo essere, noi italiani, un popolo sovrano? Se tutto ciò è vero, i fatti che si stanno susseguendo a ritmo incalzante in queste ore mostrano inequivocabilmente che non siamo uno Stato libero, che la magnificata Carta è stata violata (e non da oggi), e che l’Unione Europea di cui siamo ostaggi è spiritualmente morta. E forse non solo spiritualmente.

Mascalzoni liberal

Mentre scrivo queste righe, fuori alcuni miei vicini stanno cantando l’inno nazionale. Sul serio. Personalmente ho l’allergia ai cerimonialismi e ai riti retorici e preferisco le piccole patrie alle grandi, ma quando i sentimenti si esprimono spontaneamente, una ragione c’è sempre, e il patriottismo che risorge nel clima angoscioso dell’incognita non può non essere genuino. I mascalzoni liberali di tutte le risme che solo adesso innalzano peana all’amor patrio sono la feccia di questo Paese, e mi auguro che arriverà il momento in cui dovranno rendere conto della loro doppiezza. E’ facile individuarli: sono coloro che al massimo si sono concessi di rimproverare la presidente della Bce, Christine Lagarde, a cui è scappata non una gaffe, ma la verità: l’Europa, con vera capitale a Francoforte sede della Banca Centrale, ha il compito di tutelare i profitti dei mercati, non di salvaguardare la vita reale dei popoli europei.

Crimine sociale

Probabilmente fra gli europeisti per partito preso c’è anche qualche mente debole che non ha capito esattamente cos’è successo. L’ex capo del Fondo Monetario Internazionale che ha gestito l’omicidio a freddo della Grecia (7 mila bambini morti, ammise un giorno Federico Fubini sul Corriere della Sera, senza contare disoccupazione, povertà e svendite di beni pubblici) si è lavata le mani dell’immane problema che ha l’Italia di reperire denaro con cui mantenersi economicamente all’onor del mondo. Perchè lo spread è schizzato, ieri, per poi tornare a livelli meno preoccupanti oggi dopo la mezza correzione di rotta della Lagarde? Lo spread è la differenza fra quanto spendiamo noi per finanziare il nostro debito pubblico attraverso i titoli di Stato e quanto spende il Paese-riferimento dell’area euro, la Germania. Per reperire i capitali ci si rivolge ai famosi mercati, in cui, come avviene in Borsa, vale la regola di lucrare il più possibile nel più breve tempo possibile. Il mercato è in sè speculazione, e la speculazione finanziaria è di per sè un crimine sociale. Dopo il massacro della Grecia, questi nient’affatto anonimi mercati (si tratta di fondi in cui i buoi risparmiatori mettono i loro soldini, complici del casinò) danno un prezzo al rischio che gli Stati più indebitati, come il nostro, possano uscire dalla moneta unica. Di qui l’assalto di ieri, e di qui il pericolo che, tenendo aperta Piazza Affari a Milano, gli squali internazionali facciano man bassa delle imprese titolate pappandosele a costo di saldo.

Gramsci si rivolta nella tomba

Se la Bce scarica il barile sull’Eurogruppo dei ministri finanziari e sulla Commissione di quella von der Leyen che quest’oggi ha promesso di venire incontro a Roma senza concretizzare niente di più di quanto già permesso, cioè di fatto niente, il nostro ministro dell’Economia, Gualtieri, con quell’espressione da tappetino calpestabile, potrà fare debito oltre la clausola del 3% del Trattato di Maastricht senza incorrere in sanzioni, ma i quattrini dovrà reperirli sul mercato, a tassi decisi dal mercato. La Bce può intervenire per tenerli sotto una certa soglia, acquistando buoni del tesoro e aprendo linee di credito non di mercato a chi ne fa richiesta, ma solo a condizione di vedere firmati impegni per rendere poi il debito sostenibile. Cioè ricorrere al fondo Mes, che dovrebbe essere discusso lunedì per essere riformato così da stringere meglio il cappio al collo degli Stati. Il capo del governo Giuseppe Conte ha chiesto (ufficialmente? non risulta) che dalla riunione dell’Eurogruppo sia stralciato il punto all’ordine del giorno per discutere solo di coronavirus. Il capo dello Stato, Sergio Mattarella, si è rianimato per un attimo e ha osato una mezza protesta per le parole della Lagarde. Gualtieri (che è anche vicepresidente della Fondazione Gramsci: quando lo abbiamo letto, confessiamo, ci è partita una bestemmia) ha scondizolato per bene congratulandosi per la pseudo-rettifica della arpia installata alla Bce («sono determinata a evitare la frammentazione della zona euro»). A parte il M5S a Strasburgo, per altro in evidente stato di schizofrenia con il mutismo dei loro ministri e parlamentari a Roma, nessuno che abbia chiesto quel che in un universo decoroso sarebbe stato d’obbligo: le dimissioni della signora.

Apocalipse now

Intanto in Germania, che nelle misure di contenimento finora ha fatto poco, la cancelliera Angela Merkel stanzia 550 miliardi per prestiti alle imprese, una mega-iniezione di liquidità che fa impallidire i miserevoli 25 dichiarati dal nostro governo, il quale, mentre sul versante sanitario agisce come un gabinetto di guerra, sul fronte politico e finanziario è in perfetta continuità con l’atteggiamento servile e codardo di sempre, da protettorato tedesco. All’altro estremo c’è l’Inghilterra, in cui il premier Boris Johnson si limita a imporre l’autoisolamento di una settimana per chi ha tosse o febbre persistenti, e in cui sir Patrick Vallance, uno dei consulenti medici di Dowining Street, ha illustrato la possibile strategia britannica: «Sì, il Coronavirus è una brutta malattia ma nella maggioranza dei casi ha soltanto sintomi lievi. Il virus sarà stagionale e tornerebbe anche il prossimo inverno. Per questo è importante sviluppare un’immunità di gregge, per tenere sotto controllo il virus a lungo termine. Con il 60% della popolazione infetta dal virus, avremmo una immunità di gregge». Pur di non fermare il Mercato, che dalla Thatcher in poi è il vero God che salva la Regina, i governanti inglesi a quanto pare sono disposti pure ad accettare sereni il fatto, come ha detto Johnson, che «moriranno molti nostri cari». Non so voi, ma questo punto io non temo l’apocalisse. Ci spero.

(ph: Imagoeconomica)

Leggi anche:

Giorno 3: Onan il barbaro virtuale