«Coronavirus, anche in Veneto farmaco sperimentale. Assumiamo medici e infermieri»

Il presidente della Regione Veneto Luca Zaia, in occasione della conferenza stampa in cui ha aggiornato la stampa sul bollettino dell’emergenza coronavirus in Veneto, ha ribadito che la stima di 2 milioni di Veneti contagiati entro il 15 aprile è una previsione realistica, a meno che le nuove misure del governo non servano, come tutti sperano, a rallentarne la diffusione.

«Noi, assieme al Sacco di Milano e allo Spallanzani di Roma, stiamo sperimentando un farmaco che sembra sia

innovativo e incrociamo le dita. In una decina di giorni dovremmo avere già i primi risultati sui test condotti su pazienti che lo stanno sperimentando» ha spiegato Zaia, che ha poi lanciato un appello a medici e infermieri: «Stiamo facendo assunzioni con bandi aperti quindi medici, medici in pensione che vogliamo fare da “riservisti”, infermieri, Oss e chiunque voglia lavorare nella sanità si faccia vivo e verrà assunto».