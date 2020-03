Coronavirus, Iss: “Ci aspettiamo casi dopo scene di aperitivi e sciate”

Roma, 13 mar. (Adnkronos Salute) – “Ci aspettiamo nuovi casi questo weekend: e le scene che abbiamo visto di folle di persone assembrate al mare, nelle stazioni sciistiche o impegnate in mega aperitivi, ci fanno ipotizzare che questo fine settimana ci possiamo aspettare dei casi, perché lì il virus ha circolato. Vedremo le curve, è solo un’ipotesi, speriamo di essere smentiti dai fatti”. A dirlo il presidente dell’Istituto superiore di sanità (Iss), Silvio Brusaferro, in conferenza stampa dalla Protezione civile di Roma.

“Una parte di queste persone – ha evidenziato – avrà della sintomatologia e potrà risultare positiva. Lo diciamo con dispiacere perché ci siamo appellati molto alla consapevolezza. Ma dobbiamo dare atto che da qualche giorno gli italiani hanno colto come comportamenti di questo tipo finiscano per ritorcersi contro e vadano assolutamente evitati. E’ un piccolo sacrificio da fare tutti insieme”.