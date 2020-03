Coronavirus, Iss: «Chi è in isolamento non faccia raccolta differenziata»

Niente raccolta differenziata per chi è in quarantena, isolato o ha sintomi come tosse o febbre. «Gettare bottigliette dalle quali si è bevuto, tovaglioli di carta, fazzoletti o altro nel cassonetto dell’indifferenziata è più sicuro», ha spiegato all’Adnkronos Salute, Paolo D’Ancona, epidemiologo dell’Istituto superiore di Sanità.

«E’ importante che nell’isolamento domiciliare i materiali che possano essere contaminati siano buttati nell’indifferenzata, utilizzando un doppio sacchetto, accuratamente chiuso. In questa battaglia, a contare di più sono proprio i piccoli gesti di responsabilità dei cittadini», ha concluso.

