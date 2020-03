Cartello di Joe Formaggio con il suo numero: «Chiamatemi e arrivo»

«Non tutti sono social. I nostri anziani e tante famiglie hanno bisogno di una voce amica, hanno bisogno che il sindaco sia a loro completa disposizione. E io non potevo non fare un cartello. Al vostro servizio sempre». Questo il post Facebook del sindaco di Albettone (Vicenza), Joe Formaggio, che davanti al municipio ha esposto un cartello con il suo numero di cellulare invitando chiunque abbia bisogno a chiamarlo.

«Il contagio più pericoloso oltre a quello del virus è quello a della paura e della solitudine, che rischia di colpire in particolare gli anziani. Per questo mi sono sentito in dovere di dare la risposta più diretta che possa esserci: quella del mio numero di cellulare. Ci sono anziani soli che non sanno a chi rivolgersi per la spesa o per un piccolo inconveniente domestico. Mi è venuta in mente questa idea dopo che un’anziana mi ha chiamato l’altra sera, scusandosi tantissimo, perché le era andata in blocco la caldaia. Credo che sia il momento della solidarietà e chi ha responsabilità politiche ha il dovere morale in momenti delicati come questi, di impegnarsi al massimo e con tutti i mezzi».