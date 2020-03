Medici e ricercatori cinesi in Italia per 10 giorni, anche a Padova

I medici e ricercatori cinesi che hanno già affrontato il Coronavirus nel loro Paese sono arrivati questa notte in Italia per aiutarci nella gestione dell’emergenza. Secondo quanto apprende l’Adnkronos Salute da fonti della Croce rossa italiana, rimarranno nel nostro Paese per almeno 10 giorni.

Domani si recheranno all’Istituto Spallanzani di Roma: l’obiettivo è scambiare esperienze e informazioni sulla malattia. Nei giorni successivi i medici e i ricercatori cinesi si recheranno anche a Padova e a Milano, in varie strutture sanitarie e universitarie.

(ph: Facebook Croce Rossa Italiana – Italian Red Cross)