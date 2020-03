Medico contro politici: «Dovete stare zitti. Venite in reparto ad aiutarmi»

Duro sfogo del primario della struttura Malattie Infettive del Policlinico San Matteo di Pavia, Raffaele Bruno, ospite a L’Aria che tira su La7. Prima dell’intervento del medico, è stato il turno del deputato di Italia Viva, Luigi Marattin, che dopo aver specificato di aver poco tempo perché impegnato in una videoconferenza col ministero dell’Economia fa polemica sui tagli alla sanità e su come sono stati usati i soldi in questi anni.

Quando la conduttrice Myrta Merlino ha dato la parola al professor Bruno chiedendo come sta il paziente uno di Codogno, il medico ha risposto: «Prima di parlare delle condizioni di Mattia, vorrei dire una cosa: io non ho veramente il tempo di guardare la televisione, ma sento ancora i politici che parlano di queste cose. Dovrebbero stare tutti quanti zitti. L’unica cosa che devono dire è che la gente deve stare a casa, anziché parlare di questi argomenti che non hanno senso. Qua la gente muore e questi parlano delle riunioni e dicono che non hanno tempo per via della videoconferenza. Roba da pazzi, veramente. Io non dormo da 10 giorni. Venissero due minuti qui in reparto a vedere quello che sta succedendo. Noi abbiamo adesso tutto per poter lavorare. Io lavoro in una grande Regione che mette a disposizione qualsiasi cosa per lavorare».