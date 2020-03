Coronavirus: Oms, casi in 4 nuovi Paesi, anche Polinesia francese

Roma, 13 mar. (AdnKronos Salute) – Sono 4 i nuovi Paesi del mondo dove si è affacciato il nuovo coronavirus nelle ultime 24 ore: Polinesia francese, Turchia, Honduras e Costa d’Avorio. A registrarlo l’Organizzazione mondiale della sanità (Oms), che rende conto a oggi, in totale, di 125.048 casi confermati (6.729 nell’ultimo giorno) e 4.613 morti (321 nuove).

In Cina sono 80.981 i casi confermati (26 nuovi) con 3.173 morti (11 nuove). Al di fuori della Cina, 44.067 i casi confermati (6.703 nuovi) e 1.440 morti (310 nuove) in 117 Paesi.

Nell’ultima sessione informativa degli Stati membri tenutasi ieri, il direttore generale dell’Oms Tedros Adhanom Ghebreyesus ha invitato i Paesi a non rinunciare a fermare l’epidemia, ora che l’Oms l’ha caratterizzata come una pandemia. Un passaggio dal contenimento alla mitigazione sarebbe sbagliato e pericoloso: questa è una pandemia controllabile, ha ribadito.