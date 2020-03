Coronavirus, Unieuro chiude tutti i negozi in Italia

Unieuro chiuderà tutti i suoi negozi in Italia a partire da domani 14 marzo. Lo rende noto la stessa società, leader nella distribuzione di elettronica di consumo ed elettrodomestici in Italia, in una nota, anche se negozi di elettronica erano tra quelli a cui il Dpcm del 11 marzo aveva consentito di rimanere aperti. «Alla luce dell’emergenza sanitaria in corso legata alla diffusione del Covid-19, in virtù della volontà e dell’esigenza di proteggere la salute di clienti e collaboratori e verrà rivalutata di giorno in giorno, alla luce di un contesto sociosanitario in continua evoluzione e in osservanza delle disposizioni delle autorità».

«Il canale web, forte della piattaforma unieuro.it e del sito monclick.it, è stato contestualmente rafforzato e continuerà a offrire l’intera gamma di prodotti alla clientela a condizioni agevolat» spiega ancora la nota.

(Ph. Shutterstock)