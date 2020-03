Coronavirus: in Veneto 1595 positivi, 42 morti e 100 guariti

Bollettino della regione Veneto sull’emergenza Coronavirus aggiornato ad oggi, venerdì 13 marzo. In Veneto i casi positivi sono saliti stamane a 1595 (+137 rispetto a ieri sera), di questi 366 sono ricoverati negli ospedali e 107 in terapia intensiva (sei in più rispetto a ieri), 100 i pazienti dimessi dal 21 febbraio, 42 i decessi (due in più rispetto a ieri).