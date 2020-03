Coronavirus in Veneto, i numeri utili per anziani e persone in difficoltà

In questi momenti difficili in cui si chiede a tutti uno sforzo per evitare la diffusione del contagio da Coronavirus, che, pur avendo una bassa mortalità, rischia di mandare in crisi tutti gli ospedali, ci sono fasce di popolazione che non vanno lasciate sole, come gli anziani, i senzatetto, gli immunodepressi. I vari Comuni del Veneto hanno pertanto diffuso alcuni numeri utili per ricevere assistenza.

Vicenza

Il vicesindaco Matteo Tosetto ha reso noto il numero 0444/221020 per le persone anziane e in difficoltà spiegando quali sono i servizi attivi.

Padova

Nella città del Santo sono stati resi disponibili questi numeri 800462340 Numero verde Regione Veneto per informazioni sull’infezione ​ ​800990009 Numero verde per altre informazioni, 1500 Numero di pubblica utilità 800032973 Numero verde Ulss 6 Euganea, Informazioni per la popolazione dell’Ulss 6 – vademecum del 27 febbraio 2020, Domande e risposte www.salute.gov.it/nuovocoronavirus, Approfondimento www.epicentro.iss.it/coronavirus.

Belluno

Il Comune ha allestito uno sportello chiamato “io resto a casa …..e ci sentiamo”. Potete chiamare questo numero per qualunque tipo di esigenza: ci occuperemo noi di darvi supporto e aiuto attraverso il personale comunale, le assistenti sociali, i volontari di Protezione Civile, la Polizia Locale, etc. Non ci siamo limitati a fornire semplicemente i numeri degli esercizi commerciali che fanno consegna a domicilio, ma vi supporteremo proprio su tutto, dai beni di prima necessità ai bisogni sociali ed assistenziali. Il numero dello sportello è: 0437 913 404 e risponde tutti i giorni (Compresi sabato e domenica dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18).

Verona

Il Comune di Verona attiva un nuovo numero verde per rispondere ai cittadini e chiarire qualsiasi dubbio sull’emergenza Coronavirus. E’ possibile chiamare l’800 644 494, attivo dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 18.

Treviso

A Treviso è disponibile il numero verde dell’Ulss 2 0422 323 888.

Venezia

A Venezia il numero verde dell’Ulss Serenissima è all’800938811, il numero verde dell’Ulss 3 Serenissima, attivo dalle ore 9.00 alle ore 17.00.

Rovigo

A Rovigo il numero verde dell’Ulls 5 Polesana è 800 938880