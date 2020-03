Iorestoacasa, come accedere gratis ai videogiochi

Forse i genitori dei ragazzi a casa da scuola fino al 3 aprile non saranno contentissimi, ma del resto gli appassionati di videogiochi non sono solo gli adolescenti. In ogni caso per tutti loro arriva una buona notizia. Matteo Sciutteri, cofondatore di Runeheads, ha messo a disposizione sulla sua pagina Facebook le chiavi di accesso a molti titoli noti come Resident Evil 0 HD, a Dirt Rally 2.0, Outlast 2, Duke Nukem Forver, Fall of Light, Party Hard, Conglomerate 451, Jotun, Football Drama, Redout, Enhanced Edition.

«Ho fatto questo speadsheet per dare un po’ di chiavi gratis in giro, per le persone chiuse in casa per il coronavirus e che magari non hanno soldi per comprarli – spiega Sciutteri – . Se siete sviluppatori, sentitevi liberi di aggiungere le vostre, se volete, o di prendere quelle che ci sono per giocare, ovviamente».

(Ph. Shutterstock)