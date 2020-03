Si è parlato molto in questi giorni di “solidarietà digitale”. Che cos’è? Con il susseguirsi di ordinanze e decreti che prima invitavano e poi obbligavano le persone a rimanere in casa per evitare il diffondersi incontrollato del contagio da coronavirus, molti siti hanno deciso di rendere gratuito l’accesso per vedere film e telefilm. Ecco quali sono.

Film

Infinity, Rakuten Tv, DPlay, Archive.org, RaiPlay, Open DDB.

Telefilm

AmazonPrime, Netflix, All the Streams, Disney+.