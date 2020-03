Coronavirus, Renzi alla Tv americana: «Non fate stessi errori Italia»

L’ex presidente del Consiglio italiano Matteo Renzi in un’intervista alla tv americana Cnn ha chiesto agli americani di «non fare gli stessi errori dell’Italia. L’Italia ha perso tempo. Numerose persone decidono, come in Francia la settimana scorsa, o nel Regno Unito, in Germania, di andare teatro o ai musei per mostrare di

non avere paura – ha detto Renzi – ma è una buona reazione quando c’è un attacco terroristico.. quando c’è un virus bisogna evitare i luoghi pubblici».