Iorestoacasa, le birrerie con servizio a domicilio in Veneto

“Per Bottega Cheese & Bar” a San Pietro di Feletto (Treviso) offre, in questi giorni di isolamento coatto a causa dell’emergenza coronavirus, il servizio a domicilio per gustare i suoi prodotti. La consegna a domicilio viene effettuata dal martedì al sabato. Il servizio consente di ordinare la spesa entro le 13.00 e di riceverla dalle 15.00 alle 19.00. Le consegne vengono fatte nel comune di San Pietro di Feletto e Conegliano (solo zona Via Lourdes e piscine di Conegliano). Su richiesta possibilità di consegne fuori da questi due comuni. Sempre allo scopo di limitare al minimo i contatti, PER Bottega & Cheese Bar offre ai clienti la possibilità di ordinare la spesa entro le 13.00 e di ritirarla in bottega dal martedì al sabato dalle 15.30 in poi.Per informazioni contattare la Latteria Perenzin tramite whatsapp allo 0438 34874 o email.

La birreria Birrificio Bradipongo a Colle Umberto (Treviso) inizierà il servizio a domicilio sabato 14 marzo.

Il “Birrone” di Isola Vicentina (Vicenza) ha avviato il servizio a domicilio in tutta la provincia di Vicenza, senza spese di consegna. Verremo direttamente con il nostro furgoncino a casa tua con le birre belle fresche e pronte per essere stappate! Scrivici su messaggio WhatsApp o chiamaci al 3318593519 con: Il tuo ordine, Indirizzo di consegna, Orari per la consegna».

Stessa iniziativa da parte del birrificio Ofelia di Sovizzo (Vicenza) : «Ordina le nostre birre per riceverle a casa a questo link (spedizione gratuita). Vuoi fare un regalo originale e senza muoverti da casa? Acquista buoni regalo on-line per visite guidate in birrificio a questo link…Se sei di passaggio in zona Sovizzo per altri motivi autorizzati, fermati allo spaccio (lun-sab 10-13 e 15-18), troverai lo sconto del 15% per l’asporto.

Il Crak Brewery di Campodarsego (Padova) ha aperto uno shop online regolarmente attivo. «Quello che nel nostro piccolo possiamo fare è rendere più piacevole la permanenza in casa».

Shop online anche per la Busa dei Briganti di Padova. «Sete di Busa? Arriviamo a casa tua, tramite lo shop online di Beer Solution! A questo indirizzo lattine di Nina, Eva K., Hard Shell e Terremoto come se piovesse. E inserendo il codice IOSTOACASA in fase di checkout, hai uno sconto del 10%! Support your local brewery. Support the economy Support good booze Support Italy».

Fino al 3 aprile «e se non fate i mona speriamo non oltre» il pub Hops di Rovigo rispetterà i seguenti orari: dal LUNEDI’ AL SABATOdalle 11,30 alle 14,00,dalle 17,00 alle 18,00, dopo le 18 solo servizio asporto a porte chiuse, servizio di consegna a domicilio tramite eatintime sia PRANZO che CENA per panini, fritti e birre in bottiglia, possibilità di ritiro asporto a mano solo tramite prenotazione telefonica, in ogni caso il rispetto delle distanze è d’obbligo.

Il Birrificio Castrum di Villafranca di Verona ha chiuso dal 9 marzo ma prosegue il suo servizio a domicilio a questo numero 340/6089279.

