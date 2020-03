Zaia: «Faremo tamponi anche fuori dai supermercati»

“Stiamo per avviare una grande campagna di tamponi ‘on the road’, magari davanti ai supermercati, per identificare i positivi asintomatici, perché più riusciamo a confinare il virus e prima vinceremo questa battaglia”.

Lo ha annunciato il presidente del Veneto, Luca Zaia oggi nel consueto punto stampa alla

sede della Protezione Civile di Marghera, trasmesso in diretta Facebook. E sul fronte tamponi Zaia ha sottolineato “Non accettiamo lezioni da nessuno, ad oggi siano arrivati a quota 29 mila, nelle prossime ore raggiungeremo i 30 mila test eseguiti, siamo la comunità che ha fatto più tamponi al mondo, lo testimoniano le tabelle ufficiali, secondo qui il Veneto è al primo posto al mondo con 4.817 test per ogni milione di abitanti, davanti a Corea del Sud, Islanda, Lombardia e Cina”. E Zaia ha tenuto a sottolineare che “sui tamponi sono stato io a volere i test di massa per Vò, quando ancora non c’erano indicazioni ufficiali, anzi andando contro quelle che erano le indicazioni delle autorità sanitarie. E grazie a questi campioni su tutta la popolazione di Vò, ora possiamo contare su uno studio unico al mondo”.