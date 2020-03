Veneto: 264 contagiati in poche ore, 107 guariti

In Veneto i casi di positività sono saliti questa mattina a 1937, 264 in più rispetto a ieri, 366 i

pazienti ricoverati, 119 in terapia intensiva, 11 in più rispetto a ieri, 55 i decessi (5 in più), 107 i dimessi. Lo rileva il bollettino della Regione Veneto.

I CLUSTER DEL VENETO

Padova 529 contagiati (esclusi domiciliati Vo’Euganeo) +79

Cluster domiciliati Comune di Vo’ Euganeo 82 contagiati 0

Treviso 376 contagiati +38

Venezia 282 contagiati +26

Verona 275 contagiati +36

Vicenza 164 contagiati +21

Belluno 78 contagiati +12

Rovigo 27 contagiati +11

Domicilio fuori Veneto 29 contagiati +3

Assegnazione in corso 95 contagiati +38