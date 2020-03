Coronavirus, positivo anche altro viceministro Sanità

“Come sapete da sabato pomeriggio sono in isolamento domiciliare. Purtroppo, qualche ora fa, si sono manifestatii primi sintomi riconducibili al coronavirus. Per questo motivo ho effettuato il tampone che è risultato positivo”. Così in un post su Facebook il vice ministro alla Sanità Anna Ascani. Stessa sorte del suo collega, Pierpaolo Sileri.

“Questo dimostra – prosegue – quanto sia fondamentale rispettare le indicazioni sanitarie: se fossi uscita, avrei incontrato molte più persone. Restando a casa, ho certamente evitato possibili contagi. Io

sto bene: ho qualche linea di febbre e un po’ di tosse”.

“Ci tengo a ringraziare, ancora una volta, il personale medico che sta lavorando assiduamente, con turni senza sosta, prendendosi cura di noi. Insieme ce la faremo, vinceremo questa battaglia, mettendocela tutta. Ne sono sicura, #andràtuttobene”, conclude.

Lutto nel Bergamasco

Il sindaco di Cene, Giorgio Valoti, 70 anni, è morto. Da sabato era ricoverato all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamodove era ricoverato da sabato. Nelle ultime ore le sue condizioni, già segnate da una malattia ai polmoni, si erano pesantemente aggravate. Dopo il ricovero in ospedale il sindaco era risultato positivo al coronavirus.

Riconfermato sindaco nel 2018 con il gruppo della Lega dopo i mandati (in totale 4) ricoperti nei precedenti anni, era da sempre impegnato nella vita politica della Valle Seriana e della bergamasca facendo la storia del Carroccio a Cene, primo Comune della Lega in Italia.