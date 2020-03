Covid-19 e nastro corallo: un’umanità unita dalla solitudine

Un virus sconosciuto in pochi giorni ha sopraffatto la nostra vita, l’ha cambiata al punto tale che non ricordiamo con precisione che cosa facevamo prima, come occupavamo il nostro tempo e quali erano i nostri progetti. Viviamo giorno per giorno, in un tempo che sembra sospeso e in cui i giorni passano tutti uguali, scanditi solo dal “bollettino di guerra” dei nuovi contagi… Contagiati dalla preoccupazione, alcuni dalla noia. Persino le cose che prima amavamo fare nel nostro tempo libero, come guardare un film o leggere un libro, ora iniziano ad esserci insopportabili: la maledizione delle cose imposte! Restare a casa è un peso soprattutto per chi era abituato a vivere l’ambiente domestico solo come piccola pausa da una vita frenetica; forse per questo molti hanno continuato a mantenere le loro abitudini: una colazione al bar, un giro al centro commerciale con l’intera famiglia o addirittura una gita fuori porta; e i figli, annoiati dallo stare a casa da scuola, li hanno mandati ogni giorno in giro con gli amici. Rallentare è difficile!

Con le nuove norme lo è di più: evitare i contatti con i parenti, con gli amici o con il fidanzato che abita a pochi km… E proprio ora che ne siamo dipendenti, ci accorgiamo che il virtuale non ci basta! Rallentare è obbligatorio! Anche per gli gli “irriducibili”, coloro per cui le regole da sempre sono una scelta e non un obbligo, che cercano scorciatoie per aggirare il decreto, quelli che sono sciuri di non ammalarsi e per cui gli asintomatici sono solo una leggenda… E proprio ora ci scopriamo egoisti, e così le norme del governo e dell’OMS si fanno sempre più rigide e stringenti! Eppure, invisibile sotto le mascherine o le sciarpe che incessanti ci coprono la bocca, c’è nella maggior parte di noi la consapevolezza che in questa solitudine imposta ci ritroviamo simili. Ne ho la certezza quando incrocio in un corridoio del supermercato gli occhi di chi sta facendo la spesa o il silenzio di chi attende in fila il suo turno per entrare in farmacia.

Lo percepisco nella fiducia dei miei alunni, che mi fanno mille domande sul futuro che ci attende e nella loro voce quando mi dicono di preferire la scuola, quella vera, alle video-lezioni (e ne rimango commossa). Lo sento quando un caro amico bloccato dall’altra parte del mondo per lavoro, che non sa come e quando potrà tornare a casa, mi scrive: facciamo il Nastro della Consapevolezza del coronavirus? Da lui è notte, io rimando il pranzo, e ci mettiamo all’opera con l’idea che, per poter sperare nel meglio, ci voglia la diffusione di un forte senso di responsabilità personale. Forse l’unica cosa risolutiva che può riportarci velocemente alla normalità, al di là di ogni desiderio o limitazione.

La mia salute dipende dalla tua, ognuno di noi è fondamentale nel fare il proprio dovere: noi e gli altri, non siamo mai stati così uniti.

Il simbolo di questa consapevolezza del Covid-2019 è il nastro corallo: il colore Pantone n°2019, l’anno di inizio dell’epidemia, ora pandemia del coronavirus; la forma del corallo ci ricorda i bronchi e gli alveoli polmonari che sono suscettibili al virus; ma soprattutto il corallo è un insieme di microrganismi che vivono e sopravvivono insieme, così come noi esseri umani ci siamo riscoperti legati, vicini, inseriti nella società. E così, a quasi sei mila km di distanza, ci siamo sentiti. Dietro alla porta di casa, ora chiusa, sentiamoci tutti vicini, anche se solo con un simbolo, con una speranza silenziosa ma condivisa: se saremo responsabili, andrà tutto bene!

(Ph. Shutterstock)