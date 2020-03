L’oroscopo della settimana (16-22 marzo): Cancro, valide alternative virtuali

♈-ARIETE

INIZIA UN NUOVO CICLO CELESTE!

I progetti per il futuro assorbono i tuoi pensieri in questa fase così importante, nella quale il potente Sole entra nel tuo Segno determinando l’inizio del nuovo ciclo annuale. Si risveglia la tua vivacità alla capacità di prevenzione, che secondo le stelle vorrai adoperare da subito ed in maniera attiva. Le iniziative che ti andrà di varare saranno proficue e calzanti, e ti consentiranno maggior agio nelle situazioni che contano. Ci voleva…

♉-TORO

VENERE PIU’ URANO = OTTIME CHANCES!

La vicinanza di Urano con Venere, Signora del Segno del Toro, illumina e favorisce la tua capacità decisionale, che s’indirizza verso quelle cose che per te si identificano nel meglio… Detto e fatto, cotto e mangiato, quel che speri si realizza presto e senza che tu ti debba troppo dar troppo da fare. Ci pensano le stelle a regalarti ottime chances, e poi a metterti in posizioni davvero invidiabili. Anche in amore gioca pure per vincere l’intera posta!

♊–GEMELLI

SGANCIATI DA RICORDI CONDIZIONANTI

Hai intenzione di apportare seri cambiamenti nella tua vita quotidiana? Vuoi cambiare abitudini, riferimenti, locations e posti? Le stelle sarebbero d’accordo al fatto che vorresti creare nuovi punti di riferimento. Nelle situazioni a due confrontare l’attuale relazione con qualcosa di precedente e di più pregnante, che nei ricordi hai senz’altro idealizzato un bel po’, non è leale nei confronti di chi ti ama appassionatamente.

♋-CANCRO

VALIDE ALTERNATIVE VIRTUALI

Rinverdire il parco delle frequentazioni, dei legami e dei rapporti continuativi con delle new entry è una mossa che ti darà appagante letizia ma che deve essere usata con cautela e con il contagocce.. Mercurio e Nettuno positivi dall’amico Segno dei Pesci vogliono che tu crei valide alternative al solito giro che conosci così a fondo e così’ bene che qualche volta ti annoia…Usa pure il telefono e i mezzi di comunicazione più noti e conosciuti.

♌-LEONE

PROSPETTIVE PIU’ CONSONE

Ti libererai dell’opposizione di Mercurio, che tornerà nei Pesci, mentre il Sole, entrando nel Segno di Fuoco dell’Ariete, ti darà una grandissima determinazione. Da usare per prendere delle delibere importanti nel lavoro, come vogliono Marte, Giove con Saturno e Plutone, e pure nella resa finanziaria delle tue fatiche. Con l’incentivo solare molte situazioni che ti sembravano difficili prendono una prospettiva diversa e più consona alle aspettative.

♍-VERGINE

L’AMORE E’ SUPERLATIVO…

C’è uno spiritello polemico e acceso dentro le mura domestiche e forse la causa del contendere potrebbe avvicinarsi alla sfera economica… Comunque sei fra i segni che lo Zodiaco favorisce perché 4 pianeti nel Capricorno e due nel Toro, gli altri due Segni di Terra, sono decisamente schierati dalla tua parte. Anche per te però vale la regoletta comune che del riserbo e della vita ritirata fa una abitudine di vita. L’amore sarà super…

♎-BILANCIA

SEGUI GLI ATTUALI DETTAMI

Buono il clima domestico, il quale però si gioverebbe se darai segnali di maggiore coinvolgimento nelle faccende di casa. Il Sole contrario nell’Ariete, (ci arriverà venerdì 20, la mattina prestissimo) ti raccomanda di non esporti troppo e di dare ascolto alle raccomandazioni che adesso vanno per la maggiore, visto che il fisico ha la necessità di essere per lo più ben preservato da stress. Coltiva l’umore, il fisico, l’avvenenza e i rapporti virtuali.

♏-SCORPIONE

INTUIZIONE SENSIBILE

Con Nettuno, e poi anche con Mercurio favorevoli, dai Pesci, intuizioni e sensibilità sono a fior di pelle. Con qualche punta di illuminante e lucida premonizione. Quindi attieniti ai suggerimenti dell’istinto, il quale altro non è in definitiva che un ragionamento abbreviato e fulmineo, capace di farti capire un bel miliardo di cose in un solo attimo. L’attuale sensibilità ti farà capire i timori e le ansie delle persone che ti vivono vicino.

♐-SAGITTARIO

ULTIMO QUARTO DI LUNA.

Nel Segno c’è adesso, lunedì 16, l’Ultimo Quarto di Luna. L’imprinting lunare sarà capace di farti più misurata e controllata. Le procedure di contenimento e di restrizione che fanno parte della nostra attuale quotidianità allora non ti peseranno più di tanto, poiché ne condividi le motivazioni. Saperti organizzare in una esistenza comunque scorrevole sarà il tuo vanto e la tua serenità di vita, condivisa da chi ti ama. Tieni d’occhio i giovanissimi.

♑-CAPRICORNO

STARE INSIEME VI GIOVA

Chi ami cerca la tua compagnia e lo stare insieme più del solito ripristina e consolida i legami affettivi. Marte e Giove ti consentono dialoghi più intensi con chi ami, un eros più pronunciato e una bella capacità di dare al partner la sensazione di essere alla cime dei tuoi pensieri. Molta la tua attuale attenzione alla casa, all’alloggio, alla distribuzione degli spazi di competenza di ciascuno di membri della compagine domestica.

♒ – ACQUARIO

SATURNO ENTRA NEL SEGNO

La situazione più interessante della settimana è data dall’ ingresso di Saturno che, a fine del periodo considerato, domenica 22, entrerà per una breve sosta per l’appunto nell’Acquario. La circostanze di una tua maggiore autorevolezza e di una capacità di controllo più marcata non possono sfuggirci, e allora di certo saprai gestire con molta lucida e cristallina razionalità gli impegni e le incombenze che la sorte adesso ti vorrà affidare.

♓-PESCI

SOSTA PROFICUA

Molto eclettica questa settimana: il Sole, prima di abbandonarti per entrare in Ariete per ricominciare il ciclo stagionale, si interfaccia con Saturno, anch’egli in procinto di abbandonare il Capricorno. Un indizio di sobria severità. Ma è Mercurio a tenere banco: rientra in Pesci, e dopo qualche giorno si lega con un sestile sponsorizzatore al volitivo Urano. E’ certo che saprai cosa fare del tuo tempo, usandone la maggior parte con profitto.

(A cura di Susy Grossi – consulente astrologico)